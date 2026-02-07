Il Regno Unito vieterà il possesso di primati come animali domestici | ma è una buona notizia solo a metà

Dal 6 aprile 2026, il governo del Regno Unito vieta il possesso di primati come animali domestici. Chi ha già un piccolo scimpanzé o un lemure in casa dovrà decidere se cederlo o affrontare sanzioni. La decisione ha diviso gli esperti: alcuni sottolineano i rischi per la sicurezza e il benessere degli animali, altri criticano una misura che potrebbe spingere il mercato clandestino. In ogni caso, cambierà radicalmente la vita di chi si occupa di questi primati e di chi li aveva adottati come

A partire dal 6 aprile 2026, la vita di migliaia di piccoli primati che vivono nelle case britanniche subirà una scossa burocratica senza precedenti. Il governo del Regno Unito ha infatti deciso di imporre una stretta definitiva: chiunque desideri tenere una scimmia o un lemure tra le mura domestiche dovrà ottenere una licenza speciale, i cui standard di benessere sono così elevati da essere identici a quelli richiesti agli zoo professionisti. Di fatto, questa misura rende la detenzione privata un'impresa quasi impossibile per un comune cittadino, segnando la fine di un'era in cui questi animali venivano trattati come semplici "pet".

