Il ramolaccio nero, che si pensa sia opera di Giotto, ha una storia interessante. Un medico dell’antichità lo consigliava ad Alessandro Magno, che lo usava contro gli effetti del vino. La ballata di Nanni Svampa, «La bella la va’ al fosso», ricorda questa antica tradizione.

Il condottiero macedone se ne serviva contro gli effetti del vino. Nanni Svampa lo celebra nella ballata «La bella la va’ al fosso». «La bella la va’ al fosso ravanei remolaz barbabietol’ e spinaz tre palanche al mazz la bella la va’ al fosso al fosso a resentar». La bella la va’ al fosso è uno dei cavalli di battaglia di Nanni Svampa mitico cantante milanese fondatore dei Gufi, gruppo musicale e comico attivo negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso che univa musica, satira e teatro. A chi non conosce La bella la va’ al fosso e a chi, magari, la vuol risentire nella versione originale, consigliamo di cercarla in Youtube scrivendo come ricerca «La bella la va’ al fosso brano de I Gufi». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il ramolaccio nero pare opera di Giotto. Un medico lo dava ad Alessandro Magno

Approfondimenti su Giotto Macedonia

Venezia, storica culla dell’editoria, ospita il secondo appuntamento della terza edizione delle Lezioni di Storia al Teatro Donizetti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Storia di Venezia in dieci battaglie navali di Alessandro Marzo Magno Presentazione del volume martedì 10 febbraio 2026 ore 16.30 In aula Magna, via Balbi, 2 Genova Ne discuteranno con l'autore: - prof. Luca LO BASSO, Dipartimento di scienze politiche e i facebook