Il Quirinale ammette le due telefonate che hanno fatto silurare il giornalista della Rai

Il Quirinale conferma di aver ascoltato le telefonate che hanno portato alle dimissioni di un giornalista della Rai. Dal Colle arrivano le parole: «Sentiti il Cio e la Rai». L’escluso, il giornalista Bulbarelli, si difende dicendo di essere stato messo alla gogna solo perché ha detto la verità.

Dal Colle arriva la conferma: «Sentiti il Cio e la Rai». L’escluso Bulbarelli: «Messo alla gogna per avere detto il vero». Ma nessuno s’è indignato per l’ingerenza: la libertà di stampa non vale quando c’è Mattarella. Ha fatto il suo ingresso a San Siro alle 20.22, indossando un paltò grigio scuro, una camicia bianca e una cravatta bluette. Quindi, sorridente, il presidente Sergio Mattarella ha salutato il pubblico in piedi per lui. Ma a tributargli il caloroso omaggio non c’era il vicedirettore di Rai Sport, Auro Burbarelli, sino a mercoledì telecronista in pectore dell’evento. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Quirinale ammette le due telefonate che hanno fatto silurare il giornalista della Rai Approfondimenti su Quirinale Giornali Le gemelle Kessler morte con il suicidio assistito: “Una sola anima in due corpi”. Addio alle regine del “Da-da-un-pa”, audaci ballerine della Rai in bianco e nero: con le loro gambe hanno fatto la storia Lautaro ammette: «Le due sconfitte ci hanno fatto male ma l’Inter deve vincere sempre! Sulle critiche e sugli abbracci di Chivu vi dico questo» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Quirinale Giornali Argomenti discussi: La Giornata Parlamentare. Sicurezza, le obiezioni del Quirinale. Stretta sui coltelli e zone rosse attorno alle stazioni; Referendum, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Ripartono i termini e la data del voto rischia di slittare; Sicurezza, il Consiglio dei ministri slitta a giovedì. Il Quirinale sta esaminando i testi; Il Quirinale ammette le due telefonate che hanno fatto silurare il giornalista della Rai. la Repubblica. . Il restauratore Bruno Valentinetti ha coperto il volto dell'angelo che riprendeva i lineamenti di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Dopo aver negato per giorni, ora ammette che si era ispirato alla premier, "ma sulla f facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.