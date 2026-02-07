Il Quirinale ammette le due telefonate che hanno fatto silurare il giornalista della Rai

Il Quirinale conferma di aver ascoltato le telefonate che hanno portato alle dimissioni di un giornalista della Rai. Dal Colle arrivano le parole: «Sentiti il Cio e la Rai». L’escluso, il giornalista Bulbarelli, si difende dicendo di essere stato messo alla gogna solo perché ha detto la verità.

Dal Colle arriva la conferma: «Sentiti il Cio e la Rai». L’escluso Bulbarelli: «Messo alla gogna per avere detto il vero». Ma nessuno s’è indignato per l’ingerenza: la libertà di stampa non vale quando c’è Mattarella. Ha fatto il suo ingresso a San Siro alle 20.22, indossando un paltò grigio scuro, una camicia bianca e una cravatta bluette. Quindi, sorridente, il presidente Sergio Mattarella ha salutato il pubblico in piedi per lui. Ma a tributargli il caloroso omaggio non c’era il vicedirettore di Rai Sport, Auro Burbarelli, sino a mercoledì telecronista in pectore dell’evento. 🔗 Leggi su Laverita.info

