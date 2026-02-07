La pioggia non si ferma e rende ancora più difficile la notte per i tifosi dell’Atalanta. La squadra bergamasca, che ha fatto un percorso straordinario dalla serie B fino alle semifinali di coppa, ha affrontato un’altra sfida, questa volta sul campo e nelle condizioni meteo avverse. La pioggia battente ha reso il percorso ancora più complicato, ma l’Atalanta ha dimostrato di saper reagire anche nelle situazioni più dure.

La notte è una lama d’acqua e di buio. Una pozza sull’asfalto scivolosa, la pioggia che precipita da ore, una strada sconnessa. La Mercedes 190 scivola, perde aderenza, sbanda. Siamo a Predore, nelle vicinanze del lago d’Iseo, la notte del 7 giugno 1990. L’auto va a schiantarsi contro la cancellata del campeggio Eurovil. Cesare Bortolotti sbatte la testa contro il parabrezza. Ha trentanove anni. Stava tornando da una classica partitella di tennis con gli amici. Non poteva sapere che, dietro ad una curva infida, si sarebbe interrotto il suo destino. Il giorno dopo, a Milano, comincia il Mondiale di Italia ’90. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il presidente che dalla Serie B portò l'Atalanta in semifinale di coppa

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia.

Bergamo, 5 febbraio 2026 - L'Atalanta batte 3-0 la Juventus e si prende il pass per le semifinali di Coppa Italia.

