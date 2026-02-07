Il Prato cerca il riscatto dopo la sconfitta di Gavorrano

Il Prato affronta una partita difficile contro il Poggibonsi dopo la sconfitta di Gavorrano. La squadra cerca di riprendere fiducia, ma deve farlo senza Lorenzo Polvani, che non sarà in campo domani. La partita si presenta come una sfida importante per i toscani, che vogliono tornare alla vittoria e uscire dal momento difficile.

Il Prato è chiamato a reagire a una scivolata preoccupante nel girone di ritorno di Serie D, ma lo farà a corto di un elemento importante: Lorenzo Polvani non sarà a disposizione per la trasferta di domani contro il Poggibonsi. La squadra, reduce da una sconfitta esterna a Gavorrano, ha ripreso gli allenamenti a Viaccia, cercando di ritrovare la solidità e il mordente necessari per invertire una tendenza che vede i biancazzurri allontanarsi pericolosamente dalle zone playoff. La situazione in casa Prato, come emerge dalle ultime notizie, è tutt'altro che rosea, con un bilancio di soli quattro punti conquistati nel girone di ritorno, un dato decisamente inferiore ai dieci punti messi a segno dal Poggibonsi, prossimo avversario.

