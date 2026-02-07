Il pomodoro volante l’halfpipe e il parallelo a rischio | dentro lo snowboard lo sport ribelle dei Giochi invernali
Lo snowboard entra di prepotenza nei Giochi invernali, portando con sé un’aria di ribellione. Questa disciplina, nata tra gli anni ’60 e ’70 in California, si sta facendo strada anche tra le nuove generazioni italiane. I giovani si sfidano sull’halfpipe, rischiando cadute e testando i limiti, mentre il “pomodoro volante” diventa il simbolo di un nuovo modo di vivere lo sport. Le competizioni attirano sempre più appassionati, pronti a spingere oltre i confini del possibile.
Erano gli anni di John Kennedy alla Casa Bianca, dell'ascesa del consumismo e della cultura hippie. In quel contesto, tra gli anni '60 e '70, il surf in California e lo skateboard nelle città erano i simboli di un nuovo stile di vita. Un senso di indipendenza e sperimentazione che è stato provato anche sulla neve. Superfici diverse, ma movimenti e preparazioni simili. Così, insieme allo sci freestyle, lo snowboard diventa lo sport di " ribellione " per eccellenza. Oggi è il simbolo della cultura pop. Non solo in America, ma anche ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina Gli 11 eventi in gara Undici eventi, trentatré medaglie.
