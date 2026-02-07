Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni

Durante il vertice di Addis Abeba, Meloni ha incontrato di nuovo i leader africani per discutere del Piano Mattei. È la seconda volta in due anni che Roma organizza questo evento, segnando un momento importante nel rapporto tra Italia e Africa. La riunione si è concentrata su questioni politiche e simboliche, con l’Italia che cerca di rafforzare i legami con i paesi del continente.

AGI - A due anni dal primo vertice del gennaio 2024, Roma torna a riunire i partner africani per una seconda edizione che segna un passaggio politico e simbolico rilevante. Il 13 febbraio, nella capitale etiopica, si terrà il secondo summit Italia-Africa, in concomitanza con il Vertice dell'Unione Africana, alla vigilia dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, alla quale parteciperà in qualità di ospite d'onore anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di ritorno da Bruxelles dopo il Consiglio europeo informale sul futuro dell'Europa. La scelta di portare per la prima volta il vertice in Africa risponde alla narrazione su cui il governo ha costruito il Piano Mattei: un lavoro "con l'Africa e non per l'Africa", fondato sull'ascolto delle priorità locali e sulla costruzione di partenariati di lungo periodo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni Approfondimenti su Piano Mattei Piano Mattei: dopo Roma, Addis Abeba. Il secondo vertice Italia-Africa sarà in Etiopia Il secondo vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, coinvolgendo i capi di Stato e di governo dei due continenti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Piano Mattei Argomenti discussi: Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni; Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei; Come procede il piano Mattei? La premier a metà febbraio farà il punto ad Addis Abeba; ### Piano Mattei: Vertice Italia-Africa 13/2 Addis Abeba, bilancio e prospettive -FOCUS. Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei(Adnkronos) - Etiopia crocevia e spartiacque del Piano Mattei. A due anni dal lancio del progetto, il viaggio di Giorgia Meloni ad Addis Abeba del 13 e 14 febbraio si configura come una sorta di 'tagl ... msn.com Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con MeloniAGI - A due anni dal primo vertice del gennaio 2024, Roma torna a riunire i partner africani per una seconda edizione che segna un passaggio politico e simbolico rilevante. Il 13 febbraio, nella capit ... msn.com Meloni al vertice Italia-Africa di Addis Abeba per il bilancio su progetti e investimenti del Piano Mattei x.com Missione Piano Mattei, Meloni in Etiopia per il secondo vertice Italia-Africa facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.