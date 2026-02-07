Il pericolo corre dentro e sotto casa | l’allarme degli abitanti di via Cagliari

Gli abitanti di via Cagliari a Gallipoli non ce la fanno più. Segnalano che la palazzina popolare è sempre più pericolante e che da tempo manca la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Le condizioni dell’edificio preoccupano chi ci vive e chi passa di lì, e chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza le case e le persone.

Segnalazione urgente e documentata: la palazzina popolare sempre più pericolante e continua a mancare la manutenzione ordinaria e straordinaria Come visibile dalle immagini, diversi pilastri e parti dell'edificio presentano distacchi di intonaco e calcestruzzo, ferri d'armatura scoperti e ossidati, oltre a balconi con porzioni ammalorate. Si tratta di condizioni che espongono residenti e passanti a un rischio concreto, soprattutto nelle zone di accesso e transito. La problematica è stata segnalata più volte agli enti competenti, senza alcun esito, fin dai tempi della prima pandemia. A oggi, nonostante il progressivo peggioramento dello stato della struttura, non è stato effettuato alcun intervento di manutenzione o messa in sicurezza.

