Dominik Paris mette il sigillo alla sua carriera con una medaglia olimpica. Dopo anni di successi e sacrifici, l’atleta azzurro conquista il bronzo in discesa libera ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. È il tassello che mancava, il riconoscimento che completa il suo palmares. Ora Paris guarda avanti, pronto a correre anche il prossimo anno, con l’obiettivo di migliorare e lasciare ancora il segno.

La chiusura del cerchio perfetta di una carriera strepitosa: la medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è il pezzo che completa il puzzle di Dominik Paris, classe 1989: l’azzurro potrebbe correre anche l’anno venturo, ma l’obiettivo prefissato alla vigilia dei Giochi è centrato. Prima del bronzo odierno, infatti, Paris aveva collezionato un oro ai Mondiali in superG ad Are 2019 ed un argento iridato in discesa a Schladming 2013: a 13 anni da quel podio, oggi l’azzurro certifica una gran longevità agonistica, alla soglia dei 37 anni. Ad impreziosire il palmares dell’azzurro ci sono la vittoria della Coppa del Mondo di superG nel 2019, 24 vittorie sul circuito maggiore (19 in discesa e 5 in superG) e 52 podi complessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il palmares di Dominik Paris: la medaglia olimpica era il tassello mancante

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Oggi Milano e Cortina vivono il primo vero momento delle Olimpiadi Invernali.

Dominik Paris si prepara a scendere in pista a Milano-Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Stelvio, a noi due. Intervista a Dominik Paris: Sono rimasto lo stesso di sempre; Dominik Paris a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare veloci di sci alpino maschile; Dominik Paris, chi è l'azzurro a caccia di una medaglia nello sci a Milano Cortina; Paris, l'uomo-jet che scrive canzoni heavy metal e si rilassa con... le mucche.

Il palmares di Dominik Paris: la medaglia olimpica era il tassello mancanteLa chiusura del cerchio perfetta di una carriera strepitosa: la medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è il ... oasport.it

Stelvio, a noi due. Intervista a Dominik Paris: Sono rimasto lo stesso di sempreDi Olimpiadi ne ha fatte quattro, ma tra le sue medaglie l’unica che manca è proprio quella a cinque cerchi. Ci proverà a Bormio ... msn.com

"Dominik Paris" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Azzurri da urlo nella discesa olimpica di Bormio! Nella gara che ha inaugurato il programma di sci alpino a #MilanoCortina2026, Giovanni Franzoni conquista l’argento e Dominik Paris il bronzo! https://bit.ly/4aBxnDN MilanoCortina2026 facebook