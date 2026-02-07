Il Napoli in dieci supera il Genoa e non ' molla' lo scudetto

Il Napoli batte il Genoa 3-2 al Ferraris e mantiene il primo posto in classifica. La squadra di Antonio Conte ha giocato in dieci uomini dal 76°, quando Juan Jesus è stato espulso. Nonostante le difficoltà, gli azzurri hanno trovato il modo di vincere negli ultimi minuti. Rasmus Hojlund ha segnato una doppietta, compreso il rigore decisivo al 95°, mentre Scott McTominay ha messo a segno il gol che ha dato il vantaggio momentaneo. L’infortunio di McTominay preoccupa l’ambiente, ma

AGI - Vittoria al cardiopalma e di vitale importanza per il  Napoli. I  campioni d'Italia  di Antonio Conte superano  3-2  il  Genoa  in pieno recupero nella trasferta del Ferraris: decidono la doppietta di  Rasmus Hojlund  (suo il  rigore decisivo al 95°  e con gli azzurri in 10 al 76° per l'espulsione di Juan Jesus) e un gol di  Scott McTominay  (suona l'allarme per il suo  infortunio, l'ennesimo per la squadra). Il botta e risposta . Una  partita piena di emozioni  con il botta e risposta che inizia con il vantaggio del Grifone arrivato dagli 11 metri con  Malinovskyi, mentre il momentaneo 2-2, dopo la  rimonta partenopea, era stato di  Colombo. 🔗 Leggi su Agi.it

Genoa-Napoli 2-3, gol e highlights: decide Hojlund al 95' su rigore (col Napoli in dieci)Leggi su Sky Sport l'articolo Genoa-Napoli 2-3, gol e highlights: decide Hojlund al 95' su rigore (col Napoli in dieci) ... sport.sky.it

Napoli, vittoria folle a Marassi in dieci: con il Genoa decide Hojlund su rigore al 95'Succede di tutto al Ferraris: il Genoa va avanti su rigore di Malinovskyi, il Napoli ribalta con Hojlund e McTominay, poi si complica la vita (errore di Buongiorno che porta Colombo al gol) e l’espuls ... corrieredellosport.it

