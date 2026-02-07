Il Napoli ha fatto un tentativo per portare Goretzka in Italia. La società ha mostrato interesse, ma tutto dipenderà dall’allenatore e da quanto sarà disposto a investire il presidente De Laurentiis. Alfredo Pedullà ha rivelato questa indiscrezione nel suo canale YouTube, senza conferme ufficiali, ma con una pista che potrebbe aprire scenari nuovi nel mercato azzurro.

Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube ha svelato un retroscena di mercato riguardante un interesse del Napoli per Goretzka. Il Napoli ci ha provato per Goretzka: i dettagli. Spiega Pedullà: “Goretzka ha tenuto molto alto l’interesse negli ultimi giorni di mercato invernale, perché il Bayern Monaco ha scelto di trattenerlo fino alla scadenza del contratto. Così poi, fondamentalmente, la situazione si è chiusa, ma ci sono stati alcuni giorni di fibrillazione dal 24-25 gennaio fino al 29-31, perché l’Atletico Madrid ha fatto un tentativo, un tentativo che però è andato a vuoto. Anche due squadre italiane hanno sondato Goretzka: il Napoli è stata la prima squadra interessata; poi tutto dipenderà molto dall’allenatore, dal futuro, dai piani, dai progetti, dal piazzamento in Champions e da quanto vorrà investire De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha fatto un tentativo per Goretzka: molto dipenderà dall’allenatore e da quanto vorrà investire De Laurentiis

Approfondimenti su Napoli Goretzka

Il Napoli lavora ancora sul mercato in attesa di capire quale strada prendere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Goretzka

Argomenti discussi: Conte e l’Italia hanno scoperto Vergara: il talento del Napoli in gol anche contro la Fiorentina; Marchetti: Mercato del Napoli giusto, secondo il parametro del saldo zero; Intervista esclusiva a Sabatino Durante: Mercato? Le strisciate non lo hanno fatto. Bene il Napoli, non la Roma. La Fiorentina si salverà. Sullo scudetto…; Napoli Fiorentina, Conte: 'Troppe partite, così si ammazzano i giocatori e il calcio'. Video.

De Maggio: Per me il Napoli ha fatto un grande errore su questo mercato invernaleIl giornalista di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, attraverso la trasmissione Radio Goal, ha detto la sua sul mercato che si è appena concluso, mettendo in evidenza quello che secondo il suo parere ... msn.com

Che occasione sprecata: il Napoli butta via la vittoria contro il Copenaghen, così la Champions resta in bilicoAncora un nulla di fatto per il Napoli di Conte in Champions: gli azzurri buttano alle ortiche una grossa chance di vittoria e di mettere in discesa il discorso qualificazione play – off pareggiando 1 ... ilfattoquotidiano.it

#NAPOLI, #ARRESTO - Il giovane aveva abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi facebook

Il #Napoli farà un ultimo tentativo per #Sulemana, malgrado la cessione di #Lookman: in caso di no chiuderà #Alisson x.com