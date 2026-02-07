Il Milan si prepara a chiudere un affare importante. La società rossonera ha raggiunto un accordo totale e sta per firmare un nuovo contratto da 10 milioni di euro. L’operazione si muove in fretta, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e guardare avanti. Nei prossimi giorni, si attendono le firme ufficiali.

Il Milan guarda al futuro ed è pronto a mettere a segno un colpo davvero importante: spuntano le cifre dell’affare. Dopo l’acquisto di Niclas Füllkrug, il Milan ha provato fino alla fine a prendere un altro attaccante a gennaio, ma alla fine l’ affare col Crystal Palace per Mateta è saltato. Attaccante, però, che quasi sicuramente arriverà in estate perché Max Allegri ha chiesto alla dirigenza uno nuovo innesto nel reparto offensivo per essere competitivi su più fronti. Kostic (Instagram) – Calciomercato.it E il profilo ideale è già stato individuato: si tratta di Andrej Kostic, centravanti del Partizan e della nazionale montenegrina classe 2007. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Milan anticipa tutti, accordo totale: firma per 10 milioni

L'Inter punta forte su un giovane talento della Serie A, preparando un'offerta da 25 milioni per assicurarsi il gioiello.

