Il medagliere dell' Italia a Milano Cortina 2026

L’Italia si prepara alle gare di Milano Cortina 2026, con gli occhi puntati sui medagliere. Oggi si fanno i primi conti e si aggiorna quotidianamente il punteggio. Le gare più attese sono quelle dove gli azzurri puntano a portare a casa delle medaglie, ma ci sono anche alcune discipline dove potrebbero arrivare sorprese. Gli atleti italiani sono concentrati e pronti a dare il massimo, sperando di portare a casa più medaglie possibili.

Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo discesa libera Non è una medaglia, è una doppietta. Sulla Stelvio di Bormio, l'oro della discesa libera è svizzero, ma argento e bronzo parlano italiano. E raccontano due storie bellissime. L'esordiente ai giochi Giovanni Franzoni, la nuova stella dello sci azzurro, è secondo. Il suo talento era noto, ma è esploso negli ultimi mesi. Per lui i complimenti di Sinner con cui aveva gareggiato da bambino. In pista porta sempre il ricordo di Matteo Franzoso, amico e compagno di squadra, morto in un incidente in allenamento.Terzo il veterano Dominik Paris, classe 1989, che qui ha vinto sette volte in carriera, padre, sciatore da grandi sfide, musicista metal. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

