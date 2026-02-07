Un gruppo di immigrati irregolari si scambia istruzioni su come evitare i controlli delle forze dell’ordine. I messaggi vengono condivisi in chat e forum online, dove si spiegano metodi e trucchi per passare inosservati. La polizia sta monitorando da tempo queste comunicazioni, che rischiano di mettere in pericolo chi cerca di entrare o rimanere in Italia senza permesso.

di Giulia Sorrentino – Le Olimpiadi di Milano sono al centro dell’attenzione anche e soprattutto per l’incremento di controlli da parte delle forze dell’ordine. Dopo i fatti di Torino e un clima di violenza crescente, con contro manifestazioni in programma, ecco che, ovviamente, la tensione è massima. C’è, però, un altro risvolto legato a questa massiccia presenza della polizia (una prassi nei grandi eventi come questo), ed è rappresentata dagli irregolari presenti sul suolo italiano. Diversi, infatti, i messaggi di avvertimento che gli utenti si scambiano sui social: da Facebook a Telegram circolano una serie di “vademecum per non farsi beccare”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Il manuale dei clandestini per sfuggire ai controlli

