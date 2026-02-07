Il Latina sbatte contro il muro della Cavese Volpe | Mi tengo il punto gli scontri diretti non vanno persi

Il Latina torna a casa con un punto dopo il pareggio contro la Cavese. La partita si rivela difficile, soprattutto per il campo pesante e l’importanza della posta in palio. L’allenatore Volpe commenta che si accontenta di questo risultato, perché in vista degli scontri diretti è fondamentale non perdere. La squadra ha lottato, ma non è riuscita a sfruttare tutte le occasioni. Ora il Latina guarda avanti, consapevole che ogni singolo punto può fare la differenza nella corsa alla salvezza.

Un punto che muove la classifica, di questo può accontentarsi il Latina nella serata meno brillante della gestione Volpe, complice un campo pesantissimo, come la posta in palio nel match contro la Cavese, diretta concorrente per la salvezza. Un buon inizio, ma poi la difficoltà di fare la partita.

