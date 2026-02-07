Il lago di Como alla Bit Milano 2026 | professionisti e attività lecchesi protagonisti

Il Lago di Como torna a mostrare le sue bellezze alla BIT di Milano 2026. Questa volta, le imprese e gli operatori lecchesi hanno preso il centro della scena, esponendo le loro offerte e attrazioni nel padiglione di Regione Lombardia. La presenza del lago si fa sentire forte, puntando a rafforzare il suo ruolo come meta turistica e punto di riferimento per il settore.

Il Lago di Como torna protagonista sulla scena internazionale della BIT di Milano scegliendo lo stand di Regione Lombardia come cornice d'eccezione per celebrare le sue eccellenze. L'appuntamento è per martedì 10 febbraio 2026, alle ore 16:00 (Padiglione 11), quando i riflettori si accenderanno.

