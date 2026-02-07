Il Grattacielo si svuota Con le valigie a casa di amici | Ultimi giorni poi addio Torri

Le Torri A e C del grattacielo si svuotano in fretta. Gli inquilini portano via le ultime cose, pronti a lasciare il palazzo dopo le due ordinanze di sgombero. Le valigie si accatastano davanti alle porte, mentre nelle case ormai vuote si sentono solo i passi dei traslocatori. La fine di un’epoca per quei residenti, che ormai si preparano a dire addio alle torri.

I residenti lasciano il grattacielo. Alle torri A e C, dopo le due ordinanze di sgombero per l’ inagibilità dell’immobile, gli inquilini se ne vanno, nelle borse e negli scatoloni le loro cose. Le auto parcheggiate pronte ad essere caricate. Arriva sul monopattino Chab Abdul Seval del Bangladesh, abitava in affitto al sedicesimo piano torre A. "Da qualche giorno mi sono trasferito da un amico, che mi ha dato un posto letto. Sono venuto a prendere le ultime cose. Al momento ho trovato questa soluzione temporanea. Dopo dovrò attivarmi per cercare qualcosa. Al momento non è facile, non riesco a trovare nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Grattacielo si prepara allo sgombero totale, con le torri A e C ormai dichiarate inagibili.

Sgombero delle Torri A e C del Grattacielo, le prime reazioni dei residenti: «Non so dove andare, nessuno affitta»Ferrara Il Grattacielo si svuota e ora anche le Torri A e C affronteranno la stessa sorte del comparto B. L’incendio dell’11 gennaio nel locale contatori ha costretto lo sgombero del fabbricato per co ... msn.com

