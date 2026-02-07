Giorgia Meloni ottiene il suo consenso più alto da quando è al governo, salendo al 45%. Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, il partito Fratelli d’Italia si conferma primo con il 31,5%, mentre il Pd perde terreno e si ferma al 21,5%. La leadership di Meloni si rafforza, mentre il partito di centro-sinistra resta lontano.

Giorgia Meloni guadagna un punto percentuale e il suo consenso personale sale al 45%. Questo è quanto emerge da un sondaggio dell’Istituto Piepoli che conferma Fratelli d’Italia come primo partito col 31,5%, seguito dal Pd staccato di ben 10 punti percentuali e, dunque, fermo al 21,5%. In terza posizione troviamo il M5S col 12%, mentre Forza Italia si attesta al 9% e la Lega al 7% (-1%). Avs raccoglie il 6%, seguita da Italia Viva e Azione entrambe al 3%. Chiudono Noi Moderati, +Europa e il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin con l’1,5%. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, invece, viene dato leggermente più alto al 2%, ma l’ Istituto Piepoli gli attribuisce anche un bacino potenziale di elettori che potrebbe arrivare fino al 7%, pescando non solo nel centrodestra ma anche tra gli elettori di centrosinistra (13%) e del M5S (9%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il gradimento per la Meloni sale al 45%, FdI è al 31,5%

Approfondimenti su Meloni Consenso

Giorgia Meloni vede crescere il suo consenso, che ora si attesta al 45%.

Il nuovo sondaggio di Piepoli conferma il buon momento del governo di Giorgia Meloni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

PARADIS la PREURI MICI | De ASTA abandoneaz ROMÂNII litoralul românesc

Ultime notizie su Meloni Consenso

Argomenti discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Questionario di gradimento per docenti neoassunti; Il sondaggio di Pagnoncelli |Salgono FdI e Pd, FI sopra la Lega. E si allarga la forbice tra centrodestra e campo largo; Qual è il tasso di gradimento della leadership Usa tra i Paesi Nato?.

Cresce il gradimento per Pardini E’ l’apprezzamento dei cittadini per le opere e il cambio di passoSoddisfazione per lo scatto in avanti nella classifica de Il Sole 24 suo gradimento dei sindaci, ma nei pensieri di Mario Pardini c’è semmai quanto ancora da fare e anche le elezioni del 2027 che ... lanazione.it

La sindaca sotto esame. Sette domande ai cittadini per il giudizio sulla cittàIl Pd ha avviato un sondaggio che sarà sottoposto a un campione di 800 elettori. I quesiti sull’operato dell’amministrazione e l’indice del gradimento. . lanazione.it

Sondaggi politici: cresce il gradimento per Giorgia Meloni Dopo oltre tre anni alla guida della Nazione, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma al primo posto tra i leader più apprezzati dagli italiani. Consensi: 46,8% In crescita di +0,2% ris facebook