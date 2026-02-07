Il giovane lasciato a piedi dal bus sul palco delle olimpiadi

Questa mattina a Cortina, un giovane veneto si è trovato in difficoltà davanti a migliaia di persone. Era arrivato per partecipare alle cerimonie delle Olimpiadi, ma il bus che doveva portarlo sul palco si è fermato all’improvviso. Senza mezzi, ha deciso di proseguire a piedi, affrontando una camminata forzata sotto gli occhi di tutti. Nonostante il gelo e la fatica, il suo volto si è riempito di emozione quando ha alzato la bandiera mondiale, cancellando così la brutta partenza. La scena ha catt

Il destino possiede un senso dell'umorismo sottile. La cronaca recente ci aveva consegnato l'immagine amara di ungiovane veneto abbandonato sul ciglio della strada da un autista troppo zelante. Per colpa di un biglietto considerato non idoneo, il ragazzino aveva dovuto percorrere sei chilometri a piedi nel freddo pungente delle Dolomiti arrivando a casa in uno stato di ipotermia.

