Il divieto dei social non illuda gli adulti | non risolve il problema e può diventare un boomerang

Il governo spagnolo ha annunciato il divieto di usare i social ai minori di sedici anni. La notizia ha fatto discutere molti, ma in realtà non risolve i problemi legati all’uso dei social da parte dei giovani. Anzi, potrebbe creare più problemi di quanti ne risolva. Gli esperti avvertono che vietare l’accesso non basta e che bisogna trovare altri modi per proteggere i ragazzi. La questione resta complicata e ancora tutta da affrontare con attenzione.

di Alessandro Tolomelli * Parlare del divieto ai social per i minori di sedici anni, come quello annunciato dal governo Sánchez in Spagna, e discutere in generale di misure simili che molte nazioni stanno valutando, non è semplice per chi si occupa di educazione. Da un lato, è legittimo e perfino doveroso che la società degli adulti ponga limiti ai cittadini in età di sviluppo: fa parte della responsabilità collettiva definire dei perimetri al libero arbitrio e alla scelta, quando queste cornici proteggono il benessere e lo sviluppo. Dall’altro lato, chi fa educazione non ha tra le sue prerogative quella di legittimare o contrastare direttamente i divieti: facciamo un altro mestiere, giochiamo su un altro campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In Australia è entrato in vigore il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni, una prima mondiale.

L'uso dei social media tra i giovani solleva importanti questioni di sicurezza e benessere.

