Il dissenso si tollera la violenza invece no

Il governo ha annunciato nuove misure per fermare le violenze che si sono verificati negli ultimi mesi. Le aggressioni, spesso compiute da gruppi come i maranza, e i disordini durante le manifestazioni sono aumentati, e ora si cerca di arginare il problema. Le autorità promettono controlli più severi e pene più dure, mentre i cittadini chiedono sicurezza e ordine nelle piazze. La tensione resta alta, e c’è chi teme che le nuove regole possano limitare troppo il diritto di protestare.

Gentile direttore, le scrivo per chiederle un parere sulle misure recentemente varate dal governo per contrastare le violenze che abbiamo visto negli ultimi mesi: dalle aggressioni dei cosiddetti maranza ai disordini nei cortei e nelle manifestazioni. È sotto gli occhi di tutti che la violenza è in aumento e che sempre più spesso a farne le spese sono cittadini e forze dell'ordine. Eppure, leggo sui giornali e sento ripetere dall'opposizione e da gran parte della sinistra che questi provvedimenti sarebbero repressivi, liberticidi, addirittura anticostituzionali. Il diritto di manifestare viene davvero messo in discussione, oppure si sta semplicemente cercando di impedire che la violenza venga scambiata per dissenso? Ettore Palombo Caro Ettore, la confusione che avverti non è casuale: è voluta.

