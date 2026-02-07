Il dipinto vola a Budapest San Geminiano il miracolo alla mostra su Attila

Questa settimana, il dipinto di San Geminiano ha fatto rotta verso Budapest. La mostra su Attila, dove il quadro era esposto, ha attirato visitatori da tutta Italia. La città di Modena, invece, ha vissuto una giornata particolare con una fitta nebbia che ha avvolto le strade e ridotto la visibilità. Molti hanno ricordato il miracolo di San Geminiano, che si è celebrato proprio il giorno della sua festa, e che ancora oggi rimane nel cuore di molti modenesi.

Proprio una settimana fa, il giorno di San Geminiano, Modena si è svegliata immersa in una coltre di nebbia che riduceva la visibilità a pochissimi metri, e a tanti è tornato in mente uno dei miracoli più famosi attribuiti al nostro Santo Patrono. Nel 452 dC gli Unni stavano discendendo l'Italia e si avvicinavano alla nostra città: i modenesi dunque pregarono San Geminiano (che era morto poco più di cinquant'anni prima, nel 397) e, secondo il racconto tramandato nei secoli, il Patrono fece scendere una nebbia fittissima che costrinse Attila a cambiare strada. Modena dunque venne risparmiata dall'invasione.

