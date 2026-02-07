Il sindaco ha annunciato che non parteciperà al dibattito previsto per il 13 febbraio. L’amministrazione comunale, infatti, chiarisce di non essere coinvolta nell’organizzazione dell’evento. Nessuna rappresentanza ufficiale sarà presente, e la decisione sembra definitiva. La scelta ha sorpreso alcuni politici e cittadini che si aspettavano un confronto pubblico. Per ora, nessuna nuova data o iniziativa è stata annunciata.

"Il sindaco e l’amministrazione comunale non sono coinvolti nell’organizzazione dell’appuntamento del 13 febbraio". Arriva il chiarimento da parte del sindaco Dario Bernardi sull’appuntamento che si svolgerà venerdì 13 febbraio presso la sala consiliare del municipio. L’argomento in questione riguarda l’iniziativa "Fratelli d’Italia ascolta i cittadini", organizzata da Roberto Badolato e che vedrà come ospite il senatore Alberto Balboni, nel quale verranno trattate diverse tematiche, soprattutto quella dell’immigrazione. Su questo appuntamento il sindaco Bernardi ha voluto precisare e chiarire particolari che sono sfuggiti a diversi cittadini: "Ritengo importante precisare che né io e né l’amministrazione siamo minimamente coinvolti nell’organizzazione di questo appuntamento, organizzato da un partito, Fratelli d’Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il dibattito del 13 febbraio? Non ci sarò"

Approfondimenti su Dibattito 13Febbraio

Questa mattina, inizio giornata dedicata a San Giuseppe, i fedeli si sono raccolti in preghiera.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Why High IQ Traders Lose Money (The Newton Paradox)

Ultime notizie su Dibattito 13Febbraio

Argomenti discussi: Il dibattito del 13 febbraio? Non ci sarò; Martedì a dibattito: don Orioldo Marson e don Stefano Vuaran; 'Generazione Legno', il 13 marzo a Francavilla la tappa abruzzese della Conlegno Roadmap; Le nature del Bel Paese.

Con Poga?ar un ciclismo noioso? Perché il dibattito è inutile (e forse dannoso)Lo strapotere del fuoriclasse sloveno crea inevitabilmente anche dibattito: le sue vittorie, annunciate e quasi scontate, stanno rendendo noioso il ciclismo? Perché questo tipo di dibattito non solo ... sport.sky.it

Lunedì 9 Febbraio 2026, ore 19, nuovo appuntamento di "RADIO FERENTINO CON VOI", lo spazio di comunicazione aperto al dibattito tra istituzioni, associazioni e cittadini. "Radio Ferentino con Voi" incontra IIS "M.Filetico"- LICEO Cambridge, classico, scient facebook

Martedì 3 febbraio, ore 8.55 sono ad @agorarai. Il dibattito è condotto da Roberto Inciocchi. x.com