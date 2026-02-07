Il cuore dell' ItalRugby Scozia battuta sotto il diluvio all' esordio del Sei Nazioni

L’Italia di Gonzalo Quesada supera la Scozia all’esordio del Sei Nazioni, anche se non senza rischi. La partita si è giocata sotto un forte acquazzone all’Olimpico, con il primo tempo tutto in controllo per gli azzurri. Nella ripresa, invece, la squadra ha sofferto e ha combattuto duramente per mantenere il risultato. Nonostante le assenze di dieci giocatori, gli azzurri hanno portato a casa un successo importante, dimostrando carattere e determinazione.

Un primo tempo dominato, un secondo di sofferenza e battaglia sotto il diluvio dell'Olimpico. Ma per l'Italia di Gonzalo Quesada, priva di dieci giocatori, è buona la prima nel Sei Nazioni. Battuta la Scozia per 18-15 col brivido finale, per un ultimo possesso avversario lungo 30 fasi, eppure la difesa azzurra regge fino a quando non arriva il "tenuto alto" italiano per l'esplosione di gioia dei 68mila dell'Olimpico, dove tra i tanti era presente anche la Principessa Anna, sorella di Re Carlo III. L'Italia va al riposo in vantaggio per 15-7 grazie alle mete di Lynagh e Menoncello, oltre al calcio piazzato di Garbisi, dimostrando cinismo negli attacchi e capacità di adattamento a delle condizioni meteo, decisamente più scozzesi che mediterranee.

