Il cuore dell' ItalRugby Scozia battuta sotto il diluvio all' esordio del Sei Nazioni

Da feedpress.me 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia di Gonzalo Quesada supera la Scozia all’esordio del Sei Nazioni, anche se non senza rischi. La partita si è giocata sotto un forte acquazzone all’Olimpico, con il primo tempo tutto in controllo per gli azzurri. Nella ripresa, invece, la squadra ha sofferto e ha combattuto duramente per mantenere il risultato. Nonostante le assenze di dieci giocatori, gli azzurri hanno portato a casa un successo importante, dimostrando carattere e determinazione.

Un primo tempo dominato, un secondo di sofferenza e battaglia sotto il diluvio dell’Olimpico. Ma per l'Italia di Gonzalo Quesada, priva di dieci giocatori, è buona la prima nel Sei Nazioni. Battuta la Scozia per 18-15 col brivido finale, per un ultimo possesso avversario lungo 30 fasi, eppure la difesa azzurra regge fino a quando non arriva il "tenuto alto" italiano per l’esplosione di gioia dei 68mila dell’Olimpico, dove tra i tanti era presente anche la Principessa Anna, sorella di Re Carlo III. L’Italia va al riposo in vantaggio per 15-7 grazie alle mete di Lynagh e Menoncello, oltre al calcio piazzato di Garbisi, dimostrando cinismo negli attacchi e capacità di adattamento a delle condizioni meteo, decisamente più scozzesi che mediterranee. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il cuore dell italrugby scozia battuta sotto il diluvio all esordio del sei nazioni

© Feedpress.me - Il cuore dell'ItalRugby, Scozia battuta sotto il diluvio all'esordio del Sei Nazioni

Approfondimenti su ItalRugby Scozia

Italrugby, che spettacolo! Trionfo all’esordio dell Sei Nazioni 2026: battuta 18-15 la Scozia

L’Italia fa il suo esordio nel Sei Nazioni 2026 con una vittoria emozionante contro la Scozia.

Italrugby, che spettacolo! Trionfo all’esordio del Sei Nazioni 2026: battuta 18-15 la Scozia

L’Italrugby ottiene una vittoria importante al debutto del Sei Nazioni 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

HIGHLIGHTS | Italy v Australia | Back to back victories!

Video HIGHLIGHTS | Italy v Australia | Back to back victories!

Ultime notizie su ItalRugby Scozia

Argomenti discussi: Sei Nazioni, Italia ora o mai più. Come arrivano gli Azzurri al debutto con la Scozia.

il cuore dell italrugbyIl cuore dell'ItalRugby, Scozia battuta sotto il diluvio all'esordio del Sei NazioniOra c'è l’appuntamento a Dublino per la sfida all’Irlanda, mentre all’Olimpico l’Italia tornerà tra un mese, il prossimo 7 marzo, contro l’Inghilterra ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.