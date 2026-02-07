Il crollo La Virtus ad Atene resiste un quarto

La Virtus Bologna si ferma al quarto quarto contro l’Olympiacos. A Atene, i biancoblu non sono riusciti a tenere il ritmo e sono stati travolti nel finale, con il punteggio di 109-77. La squadra di Scariolo ha lottato, ma alla fine ha subito troppo, lasciando l’ultimo quarto ai padroni di casa.

OLYMPIACOS PIREO 109 VIRTUS BOLOGNA 77 OLYMPIACOS PIREO: Walkup 5, Dorsey 18, Ward 7, Vezenkov 20, Milutinov 7, Jones 8, Fournier 11, Joseph 8, Mckissic 10, Peters 8, Hall 5, Netzipoglou ne. All. Bartzokas. VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 4, Edwards 11, Niang, Jallow 13, Smailagic 7, Diarra 4, Hackett 14, Alston Junior 16, Akele 6, Ferrari 2, Accorsi, Canka ne. All. Ivanovic. Arbitri: Nedovic, Aliaga, Petek. Note: parziali 24-23; 61-34; 89-50. Tiri da due: Olympiacos 2638; Virtus 2035. Tiri da tre: 1328; 1028. Tiri liberi: 1825; 716. Rimbalzi: 40; 27. ATENE (Grecia) Dura un quarto, il primo, la Virtus.

