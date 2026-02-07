Il covo del picchiatore di mamme e bambini è un locale del Comune

Questa mattina la polizia ha trovato il covo del picchiatore di mamme e bambini. Si tratta di un locale abbandonato in via degli Irpini, di proprietà del Comune, che negli ultimi tempi era diventato un punto di ritrovo per chi si muove nel degrado. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione e hanno arrestato l’uomo, che aveva scelto quell’immobile per nascondersi. Ora si attendono sviluppi sulle indagini.

Si rintanava in un locale abbandonato in via degli Irpini di proprietà del Comune e ridotto a covo di degrado M. M., il picchiatore tunisino di mamme e bambini diventato l'incubo di San Lorenzo. A riferire a Il Tempo di averlo visto entrare e uscire dal locale nei giorni subito precedenti alle ultime aggressioni sono stati i residenti del quartiere, ormai stanchi di essere sotto scacco degli sbandati e determinati a ribellarsi alla paura di imbattersi ancora nel senzatetto che ha più volte sferrato pugni in faccia a donne e minorenni. L'immobile, in condizioni igienico-sanitarie allarmanti, ai civici 3, 7, 9 e 11, è registrato negli elenchi del patrimonio immobiliare di Roma Capitale e, come dichiarato dall'assessore municipale alle Politiche Sociali, Gianluca Bogino, «non è affidato al Municipio II».

