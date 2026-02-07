Il cold case dell’anziano massacrato L’impronta non basta vicino assolto

Questa mattina, a distanza di anni, torna alla ribalta il caso dell’anziano massacrato. Le indagini sembravano ferme, le prove non bastavano, e il sospetto si era allontanato. Poi, grazie a nuove tecniche forensi, gli investigatori hanno trovato un’impronta che sembrava promettente, ma alla fine si sono dovuti arrendere: non basta per condannare. Il presunto responsabile, infatti, è stato assolto e il caso resta aperto.

Un delitto efferato che sembrava destinato a rimanere irrisolto, poi la svolta improvvisa grazie a nuove tecniche di indagine e l'incriminazione del presunto responsabile. Ieri, però, un nuovo colpo di scena. Il gup del tribunale di Reggio Emilia, Luca Ramponi, ha assolto Said Saraa, 37enne marocchino, a processo in abbreviato per l'omicidio di Aldo Silingardi, agricoltore in pensione di 78 anni ammazzato a bastonate il 9 luglio 2012 a Correggio. Il cold case era stato riaperto ad aprile, quando le indagini dei carabinieri, coordinati dalla pm Maria Rita Pantani, avevano portato ad identificare il nordafricano attraverso un'impronta palmare trovata su una gamba del tavolo di legno, usata come arma del delitto.

