il cesena si rilancia e si riprende il manuzzi

Il Cesena torna a sorridere dopo quasi due mesi di digiuno al Manuzzi. I rossoblù battono il Pescara 2-0 con le reti di Berti e Francesconi, regalando una vittoria importante ai tifosi e ai giovani del settore giovanile. La squadra di casa ha dominato il match, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Cesena, 6 febbraio 2026 – Una vittoria nel nome dei ragazzini cresciuti nel vivaio. Coi gol di Berti e Francesconi il Cesena batte il Pescara e finalmente torna a vincere al Manuzzi dopo quasi due mesi (13 dicembre col Mantova). Si rilancia così dopo gli ultimi due ko rimediati con il Bari e ad Avellino. Una partita non proprio facile quella conquistata contro gli abruzzesi, fanalino di coda della cadetteria. Il Pescara paga due errori difensivi di cui stavolta il Cesena ha saputo approfittare. Mister Mignani (squalificato così come il collega Gorgone) fa esordire dall’inizio Magni, in difesa gioca Guidi ed a centrocampo c’è Francesconi con la sorpresa di vedere Ciofi e Bisoli in panchina assieme ai nuovi arrivati Cerri, Corazza, Vrioni e Castrovilli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

