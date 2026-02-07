Il CEO di MindsEye lancia l’accusa | sono stati spesi oltre 1 milione di euro per sabotare il gioco

Il CEO di MindsEye, Mark Gerhard, ha accusato duramente il team di Build a Rocket Boy di aver speso più di un milione di euro in una campagna di sabotaggio contro il loro gioco. Gerhard sostiene che qualcuno abbia messo in atto azioni mirate per danneggiare il titolo, senza entrare nei dettagli di come siano stati usati i soldi. La vicenda scuote l’intera industria videoludica, mentre le indagini continuano a cercare di capire chi si nasconda dietro questa accusa pesante.

Un’accusa pesantissima scuote l’industria videoludica, visto che Mark Gerhard, co-CEO di Build a Rocket Boy, studio responsabile di MindsEye, sostiene che il gioco sia stato vittima di una campagna di sabotaggio organizzata e finanziata con oltre un milione di euro. Le dichiarazioni sono arrivate durante una riunione interna con i dipendenti, il cui contenuto è trapelato online, riaccendendo il dibattito su pratiche scorrette, pressioni mediatiche e sicurezza interna agli studi di sviluppo. Secondo Gerhard, la campagna sarebbe stata orchestrata nel corso del 2025 e avrebbe coinvolto una “grande azienda americana”, che avrebbe poi incaricato la società britannica Ritual Network di gestire operativamente il sabotaggio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

