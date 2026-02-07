Domenica al Palasport Estra Mario D'Agata si presenta una partita importante per il Centro Tecnico BM Arezzo. La squadra di coach Fioravanti cercherà di superare il tabù contro San Miniato, che in passato le ha sempre complicato la vita. Alle 18, i biancorossi cercano di mettere fine a una serie negativa contro la

Arezzo, 7 febbraio 2026 – . La squadra di coach Fioravanti alle 18 proverà a sfatare un tabù Domenica 8 Febbraio alle 18 il Palasport Estra Mario D'Agata ospiterà la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B con il Centro Tecnico BM Arezzo opposto all'Etrusca San Miniato, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Vozzella di Genova e Pompei di Cannara (PG). Gli amaranto di coach Fioravanti si trovano ad affrontare una squadra in salute che nelle ultime settimane ha reinserito nel roster Lovato protagonista due anni fa di una super stagione in maglia biancorossa, dal suo arrivo San Miniato ha conquistato 4 vittorie su 6 incontri disputati ultima delle quali con una prestazione molto convincente contro la Virtus Siena domenica scorsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Centro Tecnico BM Arezzo ospita domenica la bestia nera San Miniato

Approfondimenti su BM Arezzo Serieb

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su BM Arezzo Serieb

Argomenti discussi: Altro finale amaro in trasferta per il Centro Tecnico BM; Impegnativa trasferta a Cecina per il Centro Tecnico BM; BM GAMEDAY LBA/ Milano-Brescia: Nebo-Bilan, forza contro tecnica – di Eugenio Petrillo; Padel youth | Torino ospita la sfida internazionale per i talenti under 18 al Palavillage.

Il Centro Tecnico BM Arezzo ospita domenica la bestia nera San MiniatoArezzo, 7 febbraio 2026 – Il Centro Tecnico BM Arezzo ospita domenica la bestia nera San Miniato. La squadra di coach Fioravanti alle 18 proverà a sfatare un tabù Domenica 8 Febbraio alle 18 il Palasp ... lanazione.it

Altro finale amaro in trasferta per il Centro Tecnico BMNel secondo parziale la SBA rimonta punto su punto agganciando gli avversari a quota 27 dopo due tiri liberi di Vagnuzzi. All'intervallo il vantaggio dei locali è minimo (37-35) con gli amaranto che ... lanazione.it

Geogym® sbarca in Liguria! Ilaria Rosso, ex atleta a livello agonistico con un passato nella Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile Senior, e Marco Barisone, tecnico responsabile del Centro Tecnico Regionale Liguria presso la Palestra F.G. Savonese, facebook