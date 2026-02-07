Il Cdm per il referendum sulla giustizia alle 12 | deciderà su quesito e data
Alle 12 si riunisce il Consiglio dei ministri. Sul tavolo ci sono il quesito e la data del referendum sulla giustizia. Dopo l’ok della Cassazione, il governo si prepara a decidere come procedere.
È attesa per le 12 una riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, il referendum sulla giustizia all’indomani dell’ok della Cassazione al nuovo quesito secondo la formulazione del Comitato dei 15. «Pare che si tratti di un’ordinanza estremamente complessa che va studiata attentamente. Certamente bisognerà fare un’integrazione al quesito referendario, ma questo non dovrebbe avere conseguenze sulla data del referendum. In ogni caso si tratterebbe di uno slittamento molto breve», ha detto in un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Secondo Nordio «la correzione riguarda l’indicazione nel quesito delle norme che con la riforma vengono soppresse.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Cdm giustizia
Referendum, alle 12 Cdm dopo la riformulazione del quesito
Alle 12 il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare la nuova versione del quesito referendario sulla giustizia.
Accolto il nuovo quesito per il referendum sulla Giustizia, la data del voto in bilico
Il referendum sulla Giustizia potrebbe essere rinviato.
Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente
Ultime notizie su Cdm giustizia
Argomenti discussi: Sicurezza, Cdm rinviato a giovedì: un giorno in più per il voto in Senato e il vaglio del Colle; Decreto Sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri: le misure; Il CdM approva il nuovo decreto-legge PNRR; Sicurezza, il lungo iter per arrivare al Cdm di oggi, tra rilievi del Colle e modifiche alle bozze.
Il Cdm per il referendum sulla giustizia alle 12: deciderà su quesito e dataÈ attesa per le 12 una riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, il referendum sulla giustizia all’indomani dell’ok della Cassazione al nuovo quesito secondo la formulazione del Comitato dei 15 ... open.online
Referendum Giustizia, convocato il Cdm alle 12 dopo la decisione della CassazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, convocato il Cdm alle 12 dopo la decisione della Cassazione ... tg24.sky.it
Ultim'ora Referendum giustizia, cdm convocato alle 12 dopo la decisione della Cassazione sul nuovo quesito facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.