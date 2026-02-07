Il caso Tekne in un' interrogazione parlamentare di Torto 5 stelle | Si rischia una crisi irreversibile

L’onorevole Daniela Torto del Movimento 5 Stelle ha portato il caso Tekne di Ortona nel mirino dell’interrogazione parlamentare. Durante l’atto, Torto ha avvertito che si rischia una crisi irreversibile per l’azienda e il territorio. Il Governo dovrà ora rispondere alle preoccupazioni sollevate, mentre la situazione resta tesa.

L'onorevole Daniela Torto si rivolge al Governo per portare alla sua attenzione il caso Tekne di Ortona. La deputata del Movimento 5 Stelle, infatti, ha presentato un'interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy, oltre che al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per. Caso Tekne Ortona, doppio binario: regionale e parlamentareIl caso Tekne di Ortona arriva in Parlamento dopo che la deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, ha depositato un'interrogazione. L'assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnac ... I timori per il futuro della Tekne L'inchiesta della Procura di Roma, che vede al centro l'azienda abruzzese ed una commessa milionaria per la Difesa, preoccupa la FIOM-CGIL che teme si blocchi ogni possibilità di uscita dalla crisi

