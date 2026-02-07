Il caso Nike e la discriminazione dei privilegiati

Da linkiesta.it 7 feb 2026

La Eeoc americana ha aperto un’indagine su Nike, accusando la multinazionale di aver discriminato lavoratori e candidati bianchi con alcuni programmi di Diversity, Equity & Inclusion. L’ente vuole capire se le politiche adottate dall’azienda hanno favorito o svantaggiato determinate categorie di persone. La notizia scuote il mondo del lavoro, che ora si chiede se anche i grandi marchi devono cambiare rotta.

L’Equal Employment Opportunity Commission (Eeoc) americana ha avviato un’indagine nei confronti di Nike accusando la multinazionale di aver discriminato lavoratori e candidati bianchi attraverso alcuni programmi di Diversity, Equity & Inclusion (Dei). In breve, l’amministrazione statunitense crede che l’origine etnica dei lavoratori sia stato un parametro utilizzato dalla Nike per decidere assunzioni, promozioni, percorsi di formazione e licenziamento dei dipendenti. L’accusa contiene in sé un evidente paradosso: la presunta discriminazione colpirebbe soggetti che, storicamente, non appartengono a gruppi svantaggiati; anzi sono generalmente considerati come privilegiati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

