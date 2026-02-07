Il Carnevale di Viareggio | quando la satira diventa spettacolo monumentale

Il Carnevale di Viareggio entra nel vivo con i giganteschi carri di cartapesta che sfilano lungo i Viali a Mare. Alcuni raggiungono i venti metri di altezza, mossi da meccanismi intricati e decorati con migliaia di pennellate di colore. La gente si ferma ad ammirare questa festa di satira e spettacolo, che ogni anno richiama visitatori da tutta Italia. La città si trasforma in un palcoscenico di creatività e allegria, dove l’arte delle caricature si unisce alla tradizione del carnevale.

Giganti di cartapesta alti fino a venti metri si muovono lungo i Viali a Mare di Viareggio, animati da meccanismi complessi e colorati da migliaia di pennellate. Non sono semplici carri allegorici: sono opere d'arte effimere che raccontano la politica, la società e i vizi del nostro tempo attraverso il linguaggio universale della satira. Benvenuti al Carnevale di Viareggio, uno degli eventi più spettacolari d'Europa, dove dal 1873 l'arte della cartapesta trasforma la costa toscana in un teatro a cielo aperto capace di attrarre oltre 600.000 spettatori ogni anno. Dove l'arte incontra la provocazione.

