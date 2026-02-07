il carnevale di viareggio domani sfila sulle mura

Domani Viareggio si prepara a una grande parata. I carri di cartapesta sfileranno lungo le Mura e nel centro storico, portando in strada l’arte e i colori del Carnevale. La manifestazione, chiamata Lucca in Maschera 2026, celebra la tradizione con un evento che richiama tanti spettatori. La città si anima di musica, allegria e creatività, pronta a mostrare le sue maschere e i carri più belli.

Ci siamo. Domani Lucca in Maschera 2026 sfila con il CArnevale di Viareggio lungo l’anello delle Mura e nel centro storico per un grande e suggestivo omaggio all’arte della cartapesta. La sfilata, a ingresso gratuito, prenderà il via alle ore 15 dalle Mura sopra Porta Sant’Anna e si svolgerà fino alle 18. Il lungo e coloratissimo corteo partirà da Porta Sant’Anna e procederà fino al Caffè delle Mura, dove sarà attivo un impianto di filodiffusione, per poi entrare nel centro con passaggio in Corso Garibaldi e via Vittorio Veneto e raggiungere Piazza Napoleone, che ospiterà una postazione con impianto audio, maxischermo e regia con immagini live della sfilata, oltre alla presentazione ufficiale affidata a Daniele Maffei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

