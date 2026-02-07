Il business del Sei Nazioni

La stagione del Sei Nazioni è partita ufficialmente con la sfida tra Francia e Irlanda. Dopo settimane di attesa, i migliori team europei sono tornati in campo per contendersi il titolo. La lunga storia di questa competizione ha portato già alla prima partita, che ha attirato migliaia di tifosi in attesa di vedere chi si imporrà quest’anno. La partita ha mostrato entusiasmo, passione e tanta voglia di vincere. Ora si attende il prosieguo del torneo, con le altre nazionali pronte a sfidarsi nelle prossime giornate.

La stagione del grande rugby europeo è ufficialmente iniziata. Con la sfida inaugurale tra Francia e Irlanda ha preso il via il 27esimo Sei Nazioni, che diventa il 132esimo se si considerano anche le edizioni dell'Home Championship e del Cinque Nazioni. Tutto pronto anche per l'Italia, attesa all'esordio contro la Scozia all'Olimpico. Tutte le partite del Sei Nazioni saranno trasmesse da Sky Sport, con le cinque dell'Italia visibili anche in chiaro su TV8. Un torneo che non è più soltanto una tradizione sportiva, ma un asset economico di primo piano nel panorama continentale. Dal punto di vista economico, il Sei Nazioni rappresenta una colonna portante per la Federazione Italiana Rugby.

