Il bullismo resta un problema grave tra i ragazzi. Secondo gli ultimi dati, il 68,5% degli 11-19enni ha subito almeno un episodio di insulti, minacce o diffamazioni. La giornata del 7 febbraio, istituita dal Miur nel 2017, serve a ricordare l’urgenza di affrontare questa emergenza che colpisce soprattutto i più fragili o considerati diversi.

«Serve nelle scuole un’educazione di tipo preventivo, un lungo processo di inclusione che deve essere costruito tra la famiglia e la scuola. Se si riconosce il disagio è possibile affrontarlo al meglio. Dopo il successo del film, e nonostante la fatica emotiva, voglio continuare i miei tour negli istituti italiani. Molti giovani si sono riconosciuti nelle immagini del film». A dirlo è Teresa Manes, la madre del ’Ragazzo dai Pantaloni rosa’, Andrea Spezzacatena - il quindicenne romano che si è tolto la vita il 20 novembre 2012 dopo essere stato vittima di insulti e umiliazioni- parlando in videocollegamento durante la conferenza stampa di presentazione, al Teatro Sistina di Roma, del musical ’Il ragazzo dai pantaloni rosa’ diretto da Massimo Romeo Piparo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il bullismo distrugge: il 68,5% degli 11-19enni ha subito episodi offensivi, aggressivi, diffamatori

Il report 202425 evidenzia un importante divario tra le segnalazioni di bullismo e le percezioni dei docenti nelle scuole venete.

Il report ISTAT 2023 offre uno sguardo sulla quotidianità degli adolescenti italiani tra gli 11 e i 19 anni.

Bisogna imparare a segnalare quando ci si accorge della sofferenza causata da bullismo! L' omerta' e' cio' che piu' distrugge . Molte delle morti o suicidi potrebbero essere evitate. La privacy non verrebbe violata e da li' qualcosa inizierebbe a cambiare le cose facebook