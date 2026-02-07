A Rivanazzano Terme il numero di residenti cresce. Nel report dell’anagrafe si legge che, in un anno, sono arrivati 26 nuove persone. Gli abitanti apprezzano la qualità della vita nel borgo e scelgono di stabilirsi qui. La crescita demografica sembra confermare il buon momento del paese della Valle Staffora.

Il report annuale dell’Ufficio anagrafe del Comune di Rivanazzano Terme permette di fotografare la situazione demografica del paese della Valle Staffora. Secondo l’analisi, aggiornata al 31 dicembre dell’anno scorso, i residenti erano in tutto 5.162 di cui 2.503 maschi (che rappresentano il 48,5 per cento) e 2.659 femmine (cioè il 51,5 per cento). Una lieve crescita rispetto all’anno precedente, in quanto al 31 dicembre 2024 i residenti erano 5.136: l’incremento è stato quindi di 26 unità, pari allo 0,5 per cento. I decessi registrati nel corso del 2025 sono stati settantasette (di cui 36 maschi e 41 femmine). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il borgo attrae residenti. Ventisei abitanti in più: "Qui buona qualità di vita"

