Il bianco si muove e mette sotto pressione il rosso in una partita di scacchi che sembra riflettere i cambiamenti di un mondo in continua evoluzione. La scena, semplice e diretta, mette in evidenza come tutto stia cambiando, anche i colori e le forme. Nessuna parola di troppo, solo una rappresentazione chiara di un movimento che coinvolge e sorprende.

«È un “mondo” che cambia, nella forma e nel colore. è in trasformazione». Chissà che Piero Pelù, all’uscita dell’album “Infinito” del 1999, non avesse voluto fare riferimento a un mondo in trasformazione piuttosto che al suo corpo. In ogni caso, non so perché, ma è un ritornello che tengo spesso in testa per ricordare che nulla è immutato, il vino cambia durante l’affinamento, cambia il modo di consumarlo ma soprattutto, come dice la canzone, cambiamo noi! Il mondo del vino è cambiato moltissimo, soprattutto in Italia, negli ultimi 40-50 anni. Ed è anche in questo caso una questione di etichetta e forma e occasioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il bianco muove e dà scacco al rosso

Approfondimenti su Infinito Mondo

Ferrari presenta le nuove tute dei piloti per la stagione 2026, con un design che privilegia il rosso simbolo del team, senza però rinunciare al bianco.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 2 di 5

Ultime notizie su Infinito Mondo

Argomenti discussi: Il racconto della neve e dello sci; Afragola, interventi per migliorare l'accesso alla stazione Tav e al parcheggio: si muove la Regione; Batman, Robin & Howard e la svolta green; Made in Italy 2030: il Libro Bianco del Mimit segna il ritorno dello Stato stratega.

L’uomo è mortale ma gli Scacchi sono eterni – il Bianco muove e vinceQuesto problema, molto originale nella soluzione, fu da me proposto a Jacky Marti (uno scacchista di buon livello, molto appassionato) , il 17 maggio 2009. Grado di difficoltà? Direi 6 su 10. Jacky r ... ticinolive.ch

All’inizio c’è solo il tessuto. Bianco e in attesa. Poi arriva piano il colore che si muove, scivola, si allarga senza chiedere permesso. Sulla seta il colore si fissa leggero, riflette la luce, resta un pò in superficie. Sulla viscosa affonda, si intensifica, lascia tracce più facebook