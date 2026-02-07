Ieri Cristian La Grassa oggi Pietro Tranchina | tracce di Palermo alle Olimpiadi invernali
Ieri Cristian La Grassa, oggi Pietro Tranchina, portano un po’ di Palermo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tranchina, che rappresenta il Marocco, sfilava come portabandiera durante la cerimonia di apertura. È un segnale che anche i talenti della città, anche se non sempre noti, riescono comunque a lasciare il segno a livello internazionale.
C'è un pezzettino di Palermo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, non indossa i colori dell'Italia, ma è il portabandiera del Marocco: il suo nome è Pietro Tranchina. Ventidue anni, nato a Susa, in provincia di Torino, ha scelto di gareggiare per il Paese della madre, Sadia, ma non dimentica nemmeno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Palermo Olimpiadi
Prende il via oggi il Carnevale di Venezia dedicato alle Olimpiadi invernali
Questa mattina si è aperto il Carnevale di Venezia 2026, un’edizione speciale dedicata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
Eleonora, sul palco 20 anni fa: “Cantai da bambina alle Olimpiadi invernali, oggi rivivo quell’emozione”
Eleonora, che 20 anni fa cantò alle Olimpiadi invernali di Torino, oggi rivive quella stessa emozione.
Complimenti a Cristian Luca (classe 2010) per la convocazione al raduno della Rappresentativa Regionale Under 17, svoltosi ieri a Vicenza. Un traguardo importante che premia impegno, crescita quotidiana e passione per questo sport. Avanti così Cristian: c facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.