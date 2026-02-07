Ieri Cristian La Grassa oggi Pietro Tranchina | tracce di Palermo alle Olimpiadi invernali

Da palermotoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri Cristian La Grassa, oggi Pietro Tranchina, portano un po’ di Palermo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tranchina, che rappresenta il Marocco, sfilava come portabandiera durante la cerimonia di apertura. È un segnale che anche i talenti della città, anche se non sempre noti, riescono comunque a lasciare il segno a livello internazionale.

C'è un pezzettino di Palermo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, non indossa i colori dell'Italia, ma è il portabandiera del Marocco: il suo nome è Pietro Tranchina. Ventidue anni, nato a Susa, in provincia di Torino, ha scelto di gareggiare per il Paese della madre, Sadia, ma non dimentica nemmeno.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

