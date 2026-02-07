Ieri Cristian La Grassa oggi Pietro Tranchina | tracce di Palermo alle Olimpiadi invernali

Ieri Cristian La Grassa, oggi Pietro Tranchina, portano un po’ di Palermo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tranchina, che rappresenta il Marocco, sfilava come portabandiera durante la cerimonia di apertura. È un segnale che anche i talenti della città, anche se non sempre noti, riescono comunque a lasciare il segno a livello internazionale.

Questa mattina si è aperto il Carnevale di Venezia 2026, un’edizione speciale dedicata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Eleonora, che 20 anni fa cantò alle Olimpiadi invernali di Torino, oggi rivive quella stessa emozione.

Complimenti a Cristian Luca (classe 2010) per la convocazione al raduno della Rappresentativa Regionale Under 17, svoltosi ieri a Vicenza. Un traguardo importante che premia impegno, crescita quotidiana e passione per questo sport. Avanti così Cristian: c facebook