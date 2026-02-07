I rifiuti diventano installazioni e illuminano Stradella
La città di Stradella ha deciso di usare i rifiuti come materiale per creare installazioni luminose. Questa iniziativa trasforma i rifiuti in elementi di arredo urbano e luci, dando nuova vita a materiali altrimenti destinati allo smaltimento. L’obiettivo è mostrare come la raccolta differenziata possa portare a risultati concreti e migliorare l’aspetto della città. La decisione ha fatto rapidamente parlare tra i residenti e le associazioni ambientaliste.
Stradella (Pavia), 6 febbraio 2026 - Trasformare i rifiuti in infrastrutture, la raccolta differenziata in valore concreto, l’economia circolare in un servizio urbano misurabile. È questo l’obiettivo del progetto pilota avviato da A2a a Stradella dove prende forma una sperimentazione innovativa di illuminazione pubblica realizzata con plastica riciclata post-consumo. Il progetto, promosso da A2a Illuminazione pubblica con il supporto di A2a Ambiente in collaborazione con il Comune di Stradella, rappresenta un esempio avanzato di integrazione tra filiera ambientale, innovazione tecnologica e servizi per le città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
