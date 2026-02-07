I rifiuti diventano installazioni e illuminano Stradella

La città di Stradella ha deciso di usare i rifiuti come materiale per creare installazioni luminose. Questa iniziativa trasforma i rifiuti in elementi di arredo urbano e luci, dando nuova vita a materiali altrimenti destinati allo smaltimento. L’obiettivo è mostrare come la raccolta differenziata possa portare a risultati concreti e migliorare l’aspetto della città. La decisione ha fatto rapidamente parlare tra i residenti e le associazioni ambientaliste.

