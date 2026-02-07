Questa sera Milano si è riempita di ospiti provenienti da tutto il mondo. Reali, capi di Stato e star internazionali sono arrivati per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026. La città si prepara ora a vivere due settimane di eventi sportivi e festeggiamenti, con numerosi visitatori che hanno assistito alla cerimonia nel centro di Milano.

I reali presenti a San Siro e il legame personale con lo sport La cerimonia ha riunito molti reali, venuti a Milano non solo per rappresentare le proprie nazioni, ma anche come testimoni del legame personale con lo sport e le Olimpiadi, sia come ex atleti sia come membri attivi del Comitato Olimpico Internazionale. Presente il granduca emerito Henri del Lussemburgo, che ha abdicato a favore del figlio lo scorso ottobre, scegliendo di mantenere il proprio ruolo nel CIO e confermare così il suo impegno verso i valori olimpici. «Nei prossimi giorni visiterà diverse sedi di gara e incontrerà gli atleti lussemburghesi», si legge in un comunicato stampa del Palazzo Granducale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I reali alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Venerdì 6 febbraio, lo stadio San Siro di Milano si riempirà di star, regine e politici per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Il Maestro Andrea Bocelli, noto interprete della musica italiana e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Da Mariah Carey a Tom Cruise: ecco tutte le star a Milano-Cortina 2026; Tutti i reali attesi a Milano per i Giochi e quelli hanno partecipato alle Olimpiadi, come atleti; Milano Cortina, meno cinque: passerella di star e reali per la cerimonia di apertura. Ecco chi ci sarà; Chi sono i 51 tra reali, capi di stato e leader a Milano: il Gotha mondiale in città per le Olimpiadi.

I reali alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026Milano ha ospitato reali, capi di Stato e star internazionali per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ecco chi erano i membri delle case reali presenti all’i ... vanityfair.it

Milano-Cortina 2026, da Mariah Carey a Tom Cruise alle famiglie reali d’Europa: tutti i vip presenti alla cerimonia d’aperturaUn parterre di stelle della musica, del cinema e teste coronate presenti all'inaugurazione olimpica a San Siro ... ilfattoquotidiano.it

MILANO CORTINA I A Livigno fari sullo snowboard tra cielo e neve. Appuntamento con il destino per Ian Matteoli in finale del Big Air #ANSA facebook

Cose mai viste. Accesi due bracieri olimpici. Milano Cortina è già un’olimpiade sorprendente e unica. Ma lo spettacolo è solo all’inizio, il meglio deve ancora venire. x.com