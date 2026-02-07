I pro-Ghali attaccano la Rai | Censurato durante la cerimonia di Milano-Cortina

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il rapper Ghali si è esibito senza problemi. Ma subito dopo, alcuni gruppi pro-Ghali hanno accusato la Rai di aver censurato la sua performance. La polemica si è accesa sui social e in tv, con critiche alla televisione pubblica, che secondo gli attivisti avrebbe nascosto parte della sua esibizione. La Rai ha comunque confermato di aver trasmesso tutto come previsto.

Polemica prima e polemica dopo: l'esibizione di Ghali alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina può essere riassunta in questo modo. L'ultimo atto si è consumato ieri, quando alcuni suoi sostenitori si sono lamentati del fatto che non gli sia stato fatto nemmeno un primo piano durante la sua performance, quando invece è stato preferito dare risalto generico a tutto il quadro, che comprendeva voci bianche e un contesto corale. Inoltre, è stato lamentato il fatto che non sia stato fatto nemmeno il nome dell'artista durante la sua esibizione al centro di San Siro e si è scomodata la censura.

