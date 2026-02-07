I New England Patriots sono già tornati a casa dopo la trasferta. I tifosi sono tornati a rivedere la squadra, anche se alcuni raccontano di aver avuto difficoltà a seguire le partite fuori casa. Un tifoso, ad esempio, ha scherzato dicendo che la sua carta di credito ha un limite di spese di 50 dollari, rendendo difficile programmare viaggi frequenti. La passione per i Patriots resta forte, ma le spese non sempre lo sono.

Anni fa, interpellato all’intervallo di uno dei tanti Super Bowl che vedevano protagonista la sua squadra, un tifoso dei New England Patriots ci rispose di non avere problemi a programmare trasferte così frequenti: “la mia carta di credito ha un massimale di 50.000 dollari”. Ora, sorvolando sul fatto che quei 50.000 dollari vanno prima o poi ripagati, il tema non era frivolo: tra 2002 e 2019 i Patriots hanno giocato nove Super Bowl, vincendone sei, e al termine di ciascuna finale era ragionevole per i tifosi cominciare a fare programmi, o economia, per l’edizione successiva. E allora il percorso che ha portato New England al Super Bowl di domenica a Santa Clara, avversari i Seattle Seahawks, rischia di essere arrivato prima che si sia estinto il debito di alcuni avventurosi, probabilmente convinti, come il resto d’America, che per rivedere la loro squadra in finale ci sarebbero voluti anni e anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I Patriots sono già tornati a casa loro

Approfondimenti su Patriots NFL

I New England Patriots, uno dei team più storici della NFL, affrontano nuovamente la sfida di individuare un quarterback di livello franchigia.

Dopo il restauro, i Leoni di Corciano sono stati riaccolti nell'Antiquarium mercoledì 10 dicembre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Reflecting on Being White in America (and the World) | Risking Cancel Culture | 26SP Office Hours #6

Ultime notizie su Patriots NFL

Argomenti discussi: Road To Super Bowl LX: New England Patriots; Reynolds: La ricostruzione dei Patriots è stata storica; Quindi, chi vince il Super Bowl tra Seahawks e Patriots?; Super Bowl LX: Analisi del roster dei New England Patriots.

I Patriots si qualificano per le finali di ConferenceChissà come deve essere, cosa si prova il momento prima di scendere in campo, lo stadio pieno, le televisioni, i giornalisti, gli avversari, mi sono sempre chiesto quali siano le emozioni celate ... playitusa.com

Super Bowl 2026 Seattle-New England senza storia? Occhio, un filo unisce Maye e Vrabel a Brady e BelichickIl football insegna che i Super Bowl non si vincono con le statistiche: i pronostici seguono la logica e sono tutti per i Seahawks ma ci sono ragioni - la storia senza eguali dei Patriots - che vanno ... sport.virgilio.it

I New England Patriots sono tornati al Super Bowl partendo da un presupposto semplice e poco appariscente, difendere meglio degli altri. facebook

I New England Patriots sono tornati al Super Bowl partendo da un presupposto semplice e poco appariscente, difendere meglio degli altri. x.com