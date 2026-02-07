Questa settimana, la nazionale italiana di cricket si prepara a ripetere un gesto che ormai è diventato un appuntamento fisso. Lunedì 9 febbraio, la squadra canterà di nuovo la hit “Perfect”, confermando il suo continuo impegno nel portare il cricket in Italia. La passione cresce e ogni partita rafforza la presenza di questo sport nel paese.

Un rito è tale se reitera nel tempo e non vi è dubbio che lunedì nove febbraio la rappresentativa italiana di cricket intonerà ancora una volta la hit planetaria Perfect Symphony di Ed Sheeran e Andrea Bocelli. Esattamente come accadde l’undici luglio 2025 quando, al ritorno in bus dal match con l’Olanda, urlarono a squarciagola la loro incontenibile gioia per aver ottenuto la storica qualificazione, la prima per un paese latino, all’ICC T20 World Cup che prende oggi il via in India e Sri Lanka. La rassegna iridata terminerà con la finale del prossimo otto marzo alla quale tenteranno di accedere le venti nazionali presenti, divise in quattro gironi da cinque squadre. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - I nuovi italiani del cricket

Approfondimenti su Italian Cricket

L’Italia del cricket si muove alla ricerca di nuovi talenti.

L’Italia parteciperà a una serie di tre amichevoli T20 International a Dubai, dal 23 al 26 gennaio 2026, in vista della Coppa del Mondo T20 di febbraio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Nuovo - Cricket | Bluey Italiano Canale Ufficiale

Ultime notizie su Italian Cricket

Argomenti discussi: I nuovi italiani del cricket; Pesaro saluta nuovi 23 cittadini. Il messaggio del sindaco Biancani e del presidente Belloni: Una comunità che cresce è una comunità che si arricchisce ogni giorno di storie, energie e nuove generazioni; Global Compact, ecco i nuovi ingressi italiani nel network Onu; Conferenza di presentazione del nuovo UAI Smart-Photometry Project.

Global Compact, ecco i nuovi ingressi italiani nel network OnuDa Zegna a Finarvedi, Fibercop e Sacmi: sono alcune delle 150 aziende italiane entrate nel Global Compact Network Italia nel 2025 ... ilsole24ore.com

Nuovi controlli sull’ISEE, in questi casi rischi persino sanzioni penali: italiani in guardiaContinua la stretta sui furbetti dell'ISEE, nuovi controlli per tutti e sanzioni che arrivano nel penale, da quest'anno non scappa. lopinionista.it

Paniere 2026: lo specchio dei nuovi consumi italiani Il paniere Istat si aggiorna e racconta come cambiano le nostre abitudini. Nel 2026 abbiamo introdotto la nuova classificazione ECOICOP v2, recependo gli aggiornamenti della COICOP 2018 e rinnovando l facebook