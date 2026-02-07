I nuovi italiani del cricket
Questa settimana, la nazionale italiana di cricket si prepara a ripetere un gesto che ormai è diventato un appuntamento fisso. Lunedì 9 febbraio, la squadra canterà di nuovo la hit “Perfect”, confermando il suo continuo impegno nel portare il cricket in Italia. La passione cresce e ogni partita rafforza la presenza di questo sport nel paese.
Un rito è tale se reitera nel tempo e non vi è dubbio che lunedì nove febbraio la rappresentativa italiana di cricket intonerà ancora una volta la hit planetaria Perfect Symphony di Ed Sheeran e Andrea Bocelli. Esattamente come accadde l’undici luglio 2025 quando, al ritorno in bus dal match con l’Olanda, urlarono a squarciagola la loro incontenibile gioia per aver ottenuto la storica qualificazione, la prima per un paese latino, all’ICC T20 World Cup che prende oggi il via in India e Sri Lanka. La rassegna iridata terminerà con la finale del prossimo otto marzo alla quale tenteranno di accedere le venti nazionali presenti, divise in quattro gironi da cinque squadre. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti discussi: I nuovi italiani del cricket
