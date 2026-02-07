I momenti più notevoli della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi si è conclusa con momenti che resteranno impressi. Tra spettacoli e incontri, sono saliti sul palco Sergio Mattarella, Mariah Carey e Ghali. L’evento ha visto l’accensione dei due bracieri, mentre sul palco si sono alternati vari artisti e ospiti. La serata è stata ricca di emozioni e colpi di scena.

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si è svolta venerdì e in generale è filato tutto liscio. Intorno alla cerimonia c’era molta attesa perché per la prima volta nella storia delle Olimpiadi non si è svolta in un’unica città, ma addirittura in quattro luoghi diversi: Milano, Cortina, Predazzo (in Trentino) e Livigno (in Lombardia). La maggior parte dell’evento si è svolta a Milano allo stadio di San Siro, ma alcuni momenti della cerimonia, tra cui il giuramento olimpico, l’accensione del braciere e la sfilata degli atleti, si sono svolti anche a Cortina. A Predazzo e Livigno c’è stata invece solo la sfilata di alcuni atleti, che per motivi organizzativi non potevano essere fisicamente presenti a Milano o a Cortina. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - I momenti più notevoli della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Approfondimenti su Olimpiadi Inaugurazione A Cortina è tutto pronto per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi | GUARDA A Cortina tutto è pronto per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026. Pallavolo in primo piano alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, il pubblico ha assistito a uno spettacolo coinvolgente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Ultime notizie su Olimpiadi Inaugurazione Argomenti discussi: Ecco le case prefabbricate a due piani in arrivo ad Almería: pronte in 7 giorni; Cosa fare in Italia a febbraio 2026? I principali eventi, tra Carnevale e Olimpiadi; Grandi eventi astronomici 2026: i migliori fenomeni celesti mese per mese; Sono iniziate le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Vogue World 2025: i momenti e le star più incredibiliDentro i leggendari Paramount Studios, modelle e attrici hanno sfilato in un'emozionante parata di iconici costumi cinematografici e moderne creazioni di moda davanti ad un parterre di star. Da Miley ... dilei.it Buon compleanno Cristiano Ronaldo: i momenti indimenticabili che lo hanno reso un fuoriclassePer il compleanno di Cristiano Ronaldo ripercorriamo la sua straordinaria carriera, dai primi gol fino ai momenti che hanno segnato la leggenda del calcio mondiale ... tg.la7.it Questo è stato uno dei momenti più alti - a dire il vero pochini - della serata inaugurale delle Olimpiadi. Al momento dell’ingresso della delegazione americana, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è stato letteralmente sommerso da una bordata di fisch facebook Le Olimpiadi rappresentano uno dei momenti più alti dello sport mondiale: un’occasione unica di confronto agonistico, ma anche di incontro umano e culturale. L’evento per eccellenza dove lo sport diventa un mezzo di pace. Quest’anno le Olimpiadi anche un x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.