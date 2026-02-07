I Ministri tornano alle radici | il Provincia Popolare Tour riscopre i club italiani e sostiene la musica locale

Questa sera i Ministri suonano al Magma di Tolentino con il loro “Provincia Popolare Tour 2026”. Dopo aver girato i palazzetti e i grandi eventi, il trio milanese torna a concentrarsi sui club italiani. È un modo per riscoprire le radici della musica dal vivo e sostenere le realtà locali. La band porta sul palco le canzoni che parlano di vita quotidiana, con un ritmo diretto e senza fronzoli. La serata si preannuncia intensa, con i fan pronti a vivere l’atmosfera autentica di un concerto che riporta alla semplicità

I Ministri, il trio musicale milanese noto per le sue canzoni che esplorano la vita contemporanea e le sue sfumature, porterà il suo “Provincia Popolare Tour 2026” al Magma di Tolentino questa sera, alle 21:30. Un ritorno alle origini per la band, che vent’anni fa ha mosso i primi passi proprio nei piccoli club di provincia, e una scelta che riflette una volontà di riscoprire e valorizzare il tessuto culturale locale, spesso trascurato dai grandi circuiti. Il tour, come lo hanno definito gli stessi artisti, è un atto d’amore verso quei luoghi che hanno saputo accogliere e sostenere la loro musica fin dall’inizio, una sorta di “X Factor diffuso” senza telecamere, come ha descritto il paroliere Federico Dragogna.🔗 Leggi su Ameve.eu

