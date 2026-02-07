I Jet azzurri decollano a Bormio per riscrivere la storia | caccia all’oro dopo 74 anni

Questa mattina a Bormio, i Jet azzurri sono decollati per tentare di riscrivere la storia dello sci italiano. Dopo 74 anni, l’Italia punta a conquistare un oro che manca da molto tempo. La gara promette emozioni forti: in meno di due minuti, gli atleti proveranno a battere il record del 9”58 nei 100 metri, un risultato che resta un’icona dello sport. La tensione è alle stelle, e tutti aspettano di vedere se questa sarà la volta buona.

C’è una sola occasione in cui quasi 2 minuti di gara possono essere più veloci del 9”58 dei 100 metri. No, niente matematica. Solo brivido ed emozione. È la discesa libera di un’Olimpiade. E quel giorno che accomuna i record di Bolt o Jacobs alle pieghe dei jet del Circo Bianco è oggi a Bormio per i signori, domani per le signore a Cortina. Men first: la Stelvio è pronta ed è come piace agi azzurri. È nevicato, ma il suo manto è levigato come marmo. I nostri sperano nel ghiaccio, quello che esalta i funambolismi sulla Carcentina e dà lo sprint al salto di San Pietro. Alla partenza le punte incrociano il campanile di piazza Kuerc: sta mille metri più sotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La discesa libera di Bormio si prepara a decidere le prime medaglie pesanti di Milano Cortina.

