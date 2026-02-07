I giornali stranieri esaltano la cerimonia inaugurale a San Siro | Spettacolo mozzafiato che premia lo stile italiano

La cerimonia inaugurale a San Siro ha fatto il giro del mondo. I giornali stranieri parlano di uno spettacolo artistico che ha mostrato il meglio dello stile italiano. La scena è stata definita mozzafiato, con commenti positivi sulla sua eleganza e fascino. Un evento che ha lasciato il segno, rendendo indimenticabile l’apertura di questa manifestazione.

"Uno spettacolo artistico mozzafiato che ha messo in risalto il Paese ospitante" e ancora "una cerimonia di apertura indimenticabile: chic, ammaliante e divina". Il mondo celebra lo show della cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026: i media internazionali nei loro reportage hanno apprezzato soprattutto la formula dei Giochi diffusi che è stata al centro anche della cerimonia curata da Marco Balich, che si è tenuta in contemporanea nelle diverse sedi olimpiche. TOPSHOT - Members of France's delegation parade during the opening ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 6, 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I giornali stranieri esaltano la cerimonia inaugurale a San Siro: “Spettacolo mozzafiato che premia lo stile italiano” Approfondimenti su San Siro Olimpiadi 2026, i primi tifosi a San Siro per la cerimonia inaugurale: è già festa I primi tifosi sono arrivati a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Mariah Carey live a San Siro per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, esibendosi dal palco di San Siro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Il vicepresidente USA JD Vance è stato fischiato ieri a San Siro durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Stessa accoglienza anche per Israele. Le parole di Donald Trump su quanto successo: https://fanpa.ge/b5SAD facebook MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com

