I funerali di Federica Torzullo ad Anguillara la promessa della sorella e Claudio Carlomagno ignorato

I funerali di Federica Torzullo si sono svolti ad Anguillara Sabazia senza che nessuno abbia fatto menzione di Claudio Carlomagno, il marito accusato di averla uccisa. La sorella di Federica ha parlato di promessa, ma in chiesa nessuno ha voluto commentare. La comunità si è riunita in silenzio e rispetto, lasciando da parte le polemiche.

Anguillara Sabazia a lutto cittadino. Sabato 7 febbraio sono stati celebrati i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito reo confesso Claudio Carlomagno. Sotto la pioggia è arrivata la bara della vittima. La chiesa Regina Pacis era già gremita. Le telecamere sono state bandite sia nell'edificio, sia sul sagrato, confinate a distanza, dietro a una transenna. Anche perché sarebbe stato totalmente fuori luogo 'disturbare' in un simile drammatico momento. Anguillara, i funerali di Federica Torzullo: "La città si ferma" Le parole del parroco: "No alla curiosità mascherata" Le parole della sorella di Federica Torzullo, nessun riferimento a Claudio Carlomagno Anguillara, i funerali di Federica Torzullo: "La città si ferma" "La città si ferma per Federica, una donna, una madre, la cui vita è stata spezzata da una violenza inaudita, che non ammette spiegazioni, non può essere compresa, solo condannata con fermezza e senza ambiguità".

